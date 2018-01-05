"الدفاع الجوي السعودي" يعترض ويدمر صاروخاً بالستياً أطلق باتجاه نجران

الشارقة 24 – واس:





صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وستة وخمسون دقيقة من صباح هذا الجمعة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد، من قبل سرايا "البيتريوت" في سماء نجران وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنيين ولا خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وأضاف المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار لتهريب ونقل الصواريخ البالستيه والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ماتقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي.