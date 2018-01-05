قتيل و7 مصابين إثر هبوط اضطراري لمنطاد غرب مدينة الأقصر

الشارقة 24 – د ب أ:



لقي سائح حتفه، وأصيب 7 آخرون إثر ارتطام منطاد بالأرض بقوة خلال محاولة قائده السيطرة عليه والهبوط به بعد انجرافه ناحية الصحراء بفعل الرياح الشديدة، صباح الجمعة.



وقال مصدر أمنى إن المنطاد الذي تعرض للحادث كان يقل 20 سائحا من جنسيات مختلفة، دون تحديدها.



ووفقا لمصادر في الشركة المالكة للمنطاد، فقد نجح قائده في السيطرة عليه والهبوط به اضطراريا، وتقليل عدد الضحايا.



وكانت 6 رحلات منطاد قد أقلعت في سماء غرب مدينة الأقصر، الغنية بمقابر ملوك وملكات الفراعنة، صباح الجمعة، إلا أن شدة الرياح المفاجئة، دفعتها بعيدا عن مسارها فوق المنطقة الأثرية، وجرفتها على جانب طريق صحراوي، يربط ما بين محافظتي الأقصر وقنا.



وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لشركات المنطاد في الأقصر، فقد نجح الطيارون في الهبوط الاضطراري بنجاح، والحفاظ على أرواح السياح، إلا أن ارتطام المنطاد بالأرض لحظة هبوطه، أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.