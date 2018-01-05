محكمة مصرية تسجن 78 شخصاً من "الإخوان" الإرهابية

الشارقة 24 – كونا:

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، أحكاماً بمعاقبة 37 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما قضت بالسجن المشدد لثلاثة آخرين لمدة خمس سنوات، في حين عاقبت 16 متهماً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، و22 متهماً آخرين بالسجن سنة واحدة.

وأدانت المحكمة المتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة والتظاهر والتحريض على العنف بمحافظة سوهاج.

وفي المقابل، برأت المحكمة 35 متهماً من التهم المنسوبة إليهم مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة عامين.

وكانت أجهزة الأمن أحالت المتهمين أوائل عام 2016 في وقائع ضبط متفرقة بمحافظة سوهاج إلى النيابة العامة، حيث وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم والأمن العام، ومحاولة إحياء نشاطها وحيازة منشورات تروج لفكر الجماعة..

كما وجهت النيابة إلى المتهمين أيضاً تهم الدعوة إلى العصيان المدني والإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف، بالإضافة إلى التحريض على التظاهر بدون إذن مسبق من أجهزة الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر.