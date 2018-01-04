إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 15 في الضفة

فلسطينيون خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

شيع الفلسطينيون اليوم الخميس، الشهيد مصعب فراس التميمي، الذي استشهد الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية.

وعقب التشييع اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير نظام شمال غربي رام الله، حيث أطلقت وابلاً من الرصاص الحي نحو الشبان، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بالرصاص الحي في الرأس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة نحو الشبان الذين هبوا لصد اقتحام جيش الاحتلال.

ونقل الشاب المصاب بسيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصفت إصابته بأنها حرجة.

على صعيد متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، 15 فلسطينياً في مختلف مناطق الضفة المحتلة.