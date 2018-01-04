وزير الدفاع الكويتي: فخورون بقواتنا المشاركة في عملية "إعادة الأمل"

وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح مع القوة الجوية المشاركة في عملية "إعادة الأمل"

الشارقة 24 – كونا:

تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الخميس، القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل"، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية.

وأعرب، عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية "إعادة الأمل".

وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد، "إنه تربطنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة روابط تضرب بجذورها في عمق التاريخ المشترك للبلدين من رابطة الدم والأخوة والمصير المشترك".

وأضاف أن دور القوات الكويتية في عملية إعادة الأمل ما هو إلا استكمال لدورها التاريخي في مساندة ومشاركة إخوانها في منطقة الخليج والمنطقة العربية، مؤكداً أن واجبنا تجاه المملكة هو واجبنا تجاه وطننا الكويت.

واستمع إلى كلمة ألقاها آمر قوة الواجب المقدم ركن موسى العنزي، ثمن خلالها اهتمامه بأبنائه العسكريين المشاركين في عملية "إعادة الأمل"، كما استعرض خلالها الدور والمهام التي يقوم بها رجال القوات الكويتية مع أشقائهم في قوات التحالف جنباً إلى جنب.

وتوجه الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد ذلك إلى قطاع العمليات الثاني في منطقة "خميس مشيط" حيث كان في استقباله قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبد الله القفاري، وقائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء ركن طيار سليمان الفايز، وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة.

واستمع من آمر قوة الواجب العقيد ركن طيار أوس الملا إلى إيجاز مبسط حول الواجبات والمهام التي تقوم بها القوة الجوية المشاركة.