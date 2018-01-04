رئيس الوزراء الأردني: القرار الأميركي بشأن القدس يهدد أمن المنطقة

الشارقة 24 – كونا:

استقبل رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الخميس، في عمان وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيفليد، وبحثا الأوضاع في المنطقة وعلاقات التعاون العسكري بين البلدين.

ووصف الملقي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، بأنه قرار خطير ومخالف للقانون الدولي، وتهدد انعكاساته الأمن والاستقرار ويحبط جهود استئناف عملية السلام.

وأكد رئيس الوزراء الأردني للوزيرة الهولندية، على أن القدس قضية سياسية مصيرية ولا تهم العرب فقط بل المسلمين والمسيحيين في مختلف اصقاع العالم، ويجب أن يترك أمر تحديد مستقبلها لمفاوضات الوضع النهائي.

وأضاف، أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون هي الضمانة لاستقرار المنطقة وعدم ظهور حركات إرهابية جديدة.

وأشار إلى ايمان الأردن بأن الحرب على الإرهاب تكون من خلال استراتيجية شمولية تأخذ بالاعتبار محاربته عسكرياً وأمنياً وايدلوجياً.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة الهولندية تقدير بلادها للجهود التي يبذلها الأردن للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية واستقبال اللاجئين، مشيرة إلى المساعدات التي تقدمها بلادها للأردن للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية والأوضاع الإقليمية.