روسيا تستأنف الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة

الشارقة 24 – وكالات:

قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت يوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اليوم الخميس، على مرسوم يسمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية يوم الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولاً بدءاً من فبراير المقبل.

وسبق لكل من روسيا ومصر، أن وقعا في 15 ديسمبر الماضي في موسكو بروتوكولاً لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

يذكر أن الرحلات الجوية بين روسيا ومصر أوقفت في نوفمبر 2015، بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، بفعل عمل إرهابي، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصاً.