الخارجية الفلسطينية: مشروع قانون إعدام الأسرى إرهاب دولة بامتياز

الشارقة 24 – واس:

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها الشديدة، مصادقة "الكنيست" بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة إياه امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الأنسان.

كما عدت الوزارة هذه المصادقة جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في الكيان الإسرائيلي، وتعميقاً لنظام فصل عنصري تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين.

وحذرت من تداعيات المشروع وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يمس الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها له الشرائع السماوية.