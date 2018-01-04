وصول طلائع من الجيش اليمني في الجوف إلى صعدة

الشارقة 24 – واس:

أكد قيادي في الجيش اليمني، وصول طلائع من الجيش إلى جبل فراص المطل على مديرية كتاف إحدى مديريات محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، إن قوات الجيش في طريقها إلى دخول محافظة صعده بعد أن وصلت طلائعها في ميمنة الجبهة الى جبل فراص المطل على مديرية كتاف.

وأشار في تصريح بثه موقع "26سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى تقدم آخر للجيش في قلب الجبهة بعد وصوله إلى تخوم مديرية برط العنان في حين نجح في الميسرة من تأمين 45 كيلو متر في الخط الدولي الراببط بين منطقة اليتمة في الجوف والبقع بصعده.

وأكد قائد اللواء أن المعركة مستمرة والميليشيا الحوثية تنحسر نحو عمق تواجدها وتتقهقر فيما الجيش الوطني لديه الكثير من الأعمال القتالية التي ستفاجئها في عقر تجمعاتها وتمركزاتها.

من جهة ثانية أشار العميد حنتف إلى نجاح الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف بنسبة مائة في المائة، مضيفًا أن الخطة تضمنت تجزئة في تحقيق الأهداف الأمر الذي أربك ميليشيا الحوثي الانقلابية وفقدت إمكانيات الصمود أمام ضغط الجيش الوطني.

وأوضح أن قوات الجيش استعادت السيطرة على ما يقارب من 2400 متر مربع من أيدي الميليشيا الحوثية الانقلابية.