الأردن يستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً لمتابعة تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس

الشارقة 24 – كونا:

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، إن بلاده ستستضيف، السبت المقبل، اجتماع الوفد الوزاري العربي المناط به متابعة تداعيات قرار الرئيس الأميركي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع نظيره الصيني وانغ يي، تم خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وآليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

واتفق الجانبان وفق البيان على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإيجاد مجال سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع في المنطقة على أسس تلبي متطلبات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الحرية والدولة.

وثمن الصفدي موقف الصين الداعم للحق الفلسطيني ولتحقيق السلام الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.