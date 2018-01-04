نائب الرئيس اليمني يؤكد مواصلة العمليات العسكرية ضد الحوثي

الشارقة 24 – واس:

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، التأكيد على استمرار العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبسط سلطة الدولة بما يحقق أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشار خلال لقائه الأربعاء في مدينة الرياض، السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شيركليف إلى أن عمليات الجيش تكللت بالنجاح بدحر ميليشيات الحوثي في شبوة والجوف والبيضاء والساحل الغربي ومختلف الجبهات.

وتطرق الفريق محسن، إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني بفعل سيطرة الميليشيات والانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها السكان والتي كان آخرها الممارسات التي تطال قيادات وقواعد في حزب المؤتمر الشعبي العام.

من جهته، جدد السفير البريطاني موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية اليمنية والتوصل إلى حل سياسي يتوافق مع المرجعيات والقرارات الدولية.