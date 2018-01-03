التحالف العربي: الحوثي فشل في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية الجمعة

الشارقة 24 – كونا:

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن الطيار تركي المالكي، وجود 16 منفذاً برياً وبحرياً تستقبل المساعدات الإنسانية على مدار الساعة، مشيراً إلى تقديم التحالف خلال الفترة الماضية أكثر من 2700 تصريح بحري و7500 تصريح جوي و880 تصريحاً برياً.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض يوم الأربعاء، أن الميليشيات الحوثية تزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية لإعاقة وصول المساعدات، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.

وطالب المالكي بتحديد نوعية مهمة المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، والذي يستند في تصريحاته إلى معلومات مغلوطة، لافتاً إلى أن العديد من عناصر الحرس الجمهوري انضمت للشرعية في اليمن، فيما يؤمل وقوف أبناء الشعب اليمني خلف الحكومة الشرعية.

وذكر المالكي أن النظام الإيراني يسعى لاستنساخ نموذج جديد من ميليشيات حزب الله في اليمن، وقد كانت إيران وراء قرار قتل الميليشيات للرئيس اليمني السابق، كاشفاً عن فشل ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية يوم الجمعة الماضي".