بن دغر: التغيرات في اليمن تصب في مصلحة إنهاء الانقلاب

الشارقة 24 – واس:

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن كل التغيرات التي حدثت في بلاده، تصب في مصلحة استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة السلطة الشرعية على جميع أراضي اليمن، من دون استثناء وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

وشدد خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية تعامل الحكومة مع جميع هذه المعطيات برؤية وخطة واضحة والاستفادة من الزخم الإقليمي والدولي غير المسبوق لدعم الشرعية اليمنية في المرحلة الراهنة.

وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن انكشاف الغطاء السياسي والشعبي عن ميليشيات الحوثي والتي وصفها بالعصابة الانقلابية.