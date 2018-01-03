هادي: الشعب اليمني موحد ضد ميليشيات الحوثي

الشارقة 24 – واس:

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن جهود شعبه موحدة في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي جلبت للبلاد الخراب والدمار وسفكت الدماء.

واستعرض هادي خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيتو، الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تمارسها الميليشيات الحوثية تجاه العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني وتجنيدها للأطفال واستخدامهم وقوداً في صراعهم العبثي مع الشعب اليمني.

من جانبه، جدد السفير الفرنسي دعم بلاده لليمن وشرعيتها الدستورية وعودة الأمن والاستقرار والسلام الذي يستحقه وينشده الشعب اليمني، وأكد أهمية دعم السلطات الشرعية في اليمن والتحالف العربي في إطار المواجهات مع الانقلابيين الحوثيين ومن يقف خلفهم.