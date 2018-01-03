نائب الرئيس اليمني: تدخل إيران أفشل مشاورات السلام السابقة

الشارقة 24 - واس:

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، إن التدخل الإيراني في بلاده، أفشل الكثير من جولات السلام التي خاضتها الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث أمينها العام لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وأكد خلال لقائه في مدينة الرياض القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، آنا اسكرو هيما، أن الدعم الذي تقدمه إيران لميليشيا الحوثي أسهم كثيراً في مضاعفة معاناة اليمنيين وشكل ولا يزال خطورة على الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وطالب الفريق محسن، وفقاً لوكالة اليمنية الرسمية- بمزيد من الضغط على إيران لوقف دعمها لميليشياتها الحوثية التي تواجه رفضاً شعبياً، مجدداً حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث.

من جانبها جددت القائمة بأعمال السفير الأميركي تأكيد بلادها على دعم الشرعية اليمنية وحرصها على مصلحة الشعب اليمني.