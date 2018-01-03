"الدفاع الكويتية" تؤكد سلامة رئيس الأركان إثر تعرض مروحيته لحادث خلال زيارته بنغلاديش

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له، بعد تعرض المروحية التي تقله لحادث خلال زيارته الرسمية لجمهورية بنغلاديش الصديقة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، إن المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلاديش تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وتم التأكد من سلامة الجميع.

وكان رئيس الأركان والوفد المرافق له قد غادروا البلاد صباح، الإثنين، في زيارة رسمية لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة.