الولايات المتحدة تهدد بوقف المساعدات للفلسطينيين

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدات على تويتر، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات للفلسطينيين في المستقبل متهماً إياهم بأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات السلام" مع دولة الاحتلال.

وقال ترامب: "إن واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولا تنال أي تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع دولة الاحتلال".

وأضاف: "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أياً من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل".

جاءت تغريدات الرئيس الأميركي بعد خطط كشفت عنها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، أمس الثلاثاء، لوقف تمويل وكالة تابعة للمنظمة الدولية تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين.