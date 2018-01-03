أمير الكويت ورئيس وزراء البحرين يبحثان تطوير العلاقات

الشارقة 24 – بنا:



بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة على صعيد التنسيق والتعاون، وناقشا القضايا الإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة.



ونوه رئيس وزراء البحرين بمبادرات أمير الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون، لافتاً إلى ما يمثله أمير الكويت من قيمة خليجية وعربية عالية لها مكانتها وتقديرها من الجميع، منوهاً بالدور الذي يضطلع به أمير الكويت في دعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



وأكد أمير الكويت ورئيس وزراء البحرين، الاستمرار في تعزيز اللقاءات التشاورية والتنسيقية لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها كنموذج متقدم في العلاقات الثنائية التي تربط بين الدول.



وأعلن رئيس وزراء البحرين أن زيارته لدولة الكويت، تأتي للوقوف على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين، والدفع به نحو آفاق أرحب لتحقيق آمال وطموحات شعبي البلدين، كما أنها تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين لبلورة المواقف المشتركة حيال مختلف التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.