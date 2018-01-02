مجلس التعاون يبحث تعزيز التنسيق الإعلامي مع اليمن

الشارقة 24 – واس:

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض يوم الثلاثاء، مع وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية الدكتور معمر بن مطهر الأرياني والوفد المرافق له.

وبحث الاجتماع، علاقات التعاون والتنسيق الإعلامي المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، وسبل تعزيز الجهود المبذولة إعلامياً لإبراز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة اليمنية لاطلاع الرأي العام العربي والدولي، حول حقيقة الأوضاع في اليمن، وإيصال صوت وتطلعات الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها اليمن.

وثمن الزياني الدور الفاعل الذي تقوم به وسائل الإعلام اليمنية والبرامج التي تنفذها لشرح أبعاد التطورات والظروف التي يمر بها اليمن، مؤكداً مساندة مجلس التعاون لليمن، رئيساً وحكومة وشعباً، في جهوده الرامية لإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى اليمن.

من جانبه، أشاد وزير الإعلام اليمني بالجهود التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية لمساندة الشعب اليمني والوقوف معه في هذه الظروف الصعبة، والدور الذي يقوم به لاستعادة الشرعية اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية، ومد يد العون والدعم للشعب اليمني.