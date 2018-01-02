مجلس الوزراء السعودي يناقش مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

الشارقة 24 – وام:

ناقش مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، يوم الثلاثاء، مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، والانفجار الذي وقع في متجر بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، والهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان جنوب القاهرة، وتعبيرها عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، مؤكداً وقوف المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة ضد تلك الأعمال الإرهابية الآثمة.

وقال العواد إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسالة الشفوية التي بعثها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرسالة التي تسلمها من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ومباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، ورئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم.

وأضاف أن الملك سلمان أطلع المجلس على فحوى الاتصالات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معرباً عن تقديره لما عبر عنه قادة تلك الدول من إدانات لمحاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، واستنكار لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداء سافراً على سيادة المملكة واستهداف منطقة مأهولة بالسكان، وما عبروا عنه من رفض لتعرض المملكة لأي تهديدات أمنية وتقدير لحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وجهودها الإنسانية والإغاثية، وتأكيد ضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة.