هادي: الخلاص من العصابات الحوثية المارقة الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي الجديد

الشارقة 24 – واس:

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي:" إن الخلاص من العصابات الحوثية المارقة هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي الجديد".



وأشاد الرئيس هادي خلال اتصال مع محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي بالتضحيات البطولية التي يقدمها القادة الميدانيون والضباط وضباط الصف والجنود والمقاومة الباسلة من الأبطال الأشاوس في محراب العزة والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض بدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.



ودعا الرئيس هادي وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى " مواصلة النصر على العصابات الحوثية المارقة الموالية للنظام الإيراني التي انقلبت على التوافق وغدرت بالوطن والشعب اليمني لمصلحة أجندة إيران الدخيلة ".