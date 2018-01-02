استنكار فلسطيني لقرار "الليكود" ضم الضفة الغربية للكيان

الشارقة 24 – واس:



استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار حزب "الليكود" بفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.



واعتبر المجلس في بيان صحافي، أن قرار "الليكود" يعتبر حرباً على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكداً أن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب "الليكود" وقادته .



وقال المجلس: إن هذا القرار انتهاك صريح واعتداء على الحقوق الفلسطينية، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضاً فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني، مطالباً مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.



وشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال بزعامة حزب "الليكود" تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأميركية التي فتحت الباب واسعاً لتطرف حكومة الاحتلال وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.