مقتل ثلاثة من قادة الحوثي بمعارك مع الجيش اليمني

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الإثنين، مقتل ثلاثة من قادة الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، في معارك بمحافظة الجوف.



وقال مصدر ميداني إن "القادة الميدانيين في صفوف الميليشيات الانقلابية جحوان الشريف، وابن الشيبة الشريف، وصالح الخلقة، لقوا حتفهم في معارك مع قوات الجيش اليمني شهدتها جبهة مزوية شمالي مديرية المتون".



وأضاف المصدر أن ذلك "يأتي مواكباً لما تحققه قوات الجيش الوطني من تقدمات ميدانية في جبهة خب الشعف، في عملية عسكرية واسعة تسعى خلالها لتحرير كاملة المديرية من سيطرة الميليشيات الانقلابية".



وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي، تشهد انهيارات واسعة حيث بلغ عدد الأسرى من عناصرها الذين وقعوا في يد الجيش 59 أسيراً، علاوة على أكثر من 25 قتيلاً من عناصرها واغتنام عدد من العربات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.



وواصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني مهامها بكثافة في عملية نزع الألغام، التي خلفتها الميليشيات في حقول مزروعة في اليتمة لتسهيل عودة الأهالي من النازحين إلى ديارهم واستتباب الأوضاع.