الإعدام والمؤبد في قضية الهجوم على سفارة النيجر بمصر

الشارقة 24 - د ب أ:

قضت محكمة عسكرية مصرية يوم الإثنين، بالإعدام لمتهم والسجن المؤبد لـ 4 آخرين وبراءة 8، في قضية الهجوم الإرهابي على سفارة النيجر، في العاصمة المصرية القاهرة، في يوليو 2015.

وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 12 متهماً بالسجن المشدد 10 أعوام، خمسة أعوام لخمسة متهمين، وثلاثة أعوام لـ 13 آخرين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد تنظيم "داعش" الإرهابي في قلب القاهرة، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة بالقوة.

واعترف المتهمون أيضاً أنهم يبايعون أمير تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال المتهمون خلال التحقيقات، إنهم أنشأوا خلية للقيام بأعمال تخريبية في البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان.