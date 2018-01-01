الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات الحوثيين بحق قيادات وأعضاء المؤتمر

الشارقة 24 – واس:

دعت الحكومة الشرعية في اليمن المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها ميلشيا الحوثي الموالية لإيران بحق قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء.



ودانت الحكومة في اجتماع لها بعدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر حملة الاعتقالات التي ارتكبتها المليشيا بحق قيادات وأعضاء المؤتمر، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وفي شأن آخر، أشادت الحكومة بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش في مختلف الجبهات والتي كان آخرها تحرير مديريتي بيحان وعسيلان من المليشيات والتقدم نحو محافظة البيضاء والانتصارات التي تحققت في الجوف ونهم والخوخة بمحافظة الحديدة ونهم.