فلسطين تستدعي سفيرها لدى واشنطن "للتشاور"

الشارقة 24 – رويترز:



قررت فلسطين، الأحد، استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من إعلان واشنطن اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.



وذكر بيان مقتضب صدر عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه قرر استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط للتشاور.



ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل.



وفى الوقت ذاته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "القدس ستبقى عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية رغم كل محاولات تغيير مجرى التاريخ والجغرافيا...".



ولدى إيقاده شعلة انطلاقة الذكرى السنوية الـ53 لحركة فتح في رام الله، قال عباس للصحافيين إنه "لن يستطيع أحد أن يقف في طريق ثورتنا للوصول إلى هدفها".



وأضاف "مهما حاولوا أن يغيروا التاريخ لن يستطيعوا، نحن باقون هنا حتى تحرير فلسطين وأرضها وستكون القدس الشرقية عاصمتها الأبدية".