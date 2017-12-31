مصر: القضاء العسكري يحيل أوراق 8 للمفتي في قضية اغتيال ضابط شرطة

مبنى القضاء العالي في مصر

الشارقة 24 – رويترز:



قام القضاء العسكري المصري بإحالة، أوراق ثمانية متهمين في قضية اغتيال ضابط الشرطة وائل طاحون إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.



وتحدد أن تنعقد جلسة النطق بالحكم يوم 17 يناير المقبل.



واستشهد العقيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، وسائقه الخاص في هجوم مسلح قرب منزله في القاهرة عام 2015.



وتقول المصادر، إن 53 متهماً حوكموا في القضية، بينهم 13 غيابياً أحدهم مفتي التطرف يوسف القرضاوي المقيم في قطر.