تحدد جلسة النطق بالحكم 17 يناير المقبل

مصر: القضاء العسكري يحيل أوراق 8 للمفتي في قضية اغتيال ضابط شرطة

  • الأحد 31, ديسمبر 2017 في 8:03 م
  • مبنى القضاء العالي في مصر
    مبنى القضاء العالي في مصر
أحال القضاء العسكري المصري اليوم الأحد، أوراق ثمانية متهمين في قضية اغتيال ضابط الشرطة العقيد وائل طاحون إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم.
الشارقة 24 – رويترز:

قام القضاء العسكري المصري بإحالة، أوراق ثمانية متهمين في قضية اغتيال ضابط الشرطة وائل طاحون إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وتحدد أن تنعقد جلسة النطق بالحكم يوم 17 يناير المقبل.

واستشهد العقيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، وسائقه الخاص في هجوم مسلح قرب منزله في القاهرة عام 2015.

وتقول المصادر، إن 53 متهماً حوكموا في القضية، بينهم 13 غيابياً أحدهم مفتي التطرف يوسف القرضاوي المقيم في قطر.