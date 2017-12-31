الشرطة السودانية تحرر 95 رهينة من عصابات الإتجار بالبشر

الشارقة 24 – كونا:



قالت الشرطة السودانية اليوم الأحد، إنها تمكنت من تحرير 95 رهينة من عصابات الإتجار بالبشر في شرق السودان.



وقال مدير شرطة جنايات كسلا العميد عبد الله الصايغ، إن قوة من الشرطة تمكنت من تحرير 95 رهينة من قبضة عصابة تتاجر بالبشر كانوا محتجزين في احدى الغابات بولاية كسلا شرق السودان.



وأوضح أن عملية تحرير الرهائن التي تخللها إطلاق نار أسفرت عن اعتقال عدد من الجناة، مؤكداً عدم وقوع قتلى أو جرحى.



ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل إضافية حول جنسيات الرهائن، أو افراد العصابة التي تحدثت عنها.



وتنشط عصابات الاتجار بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء شرق السودان حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى ليبيا ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى مصر بدرجة أقل عبر صحراء سيناء إلى الكيان الإسرائيلي.



وأعلنت الرئاسة السودانية يوم أمس السبت، حالة الطوارئ في ولايتي كسلا شرق السودان وشمال كردفان وسط السودان، إثر شن حملة كبيرة لنزع السلاح إلى جانب مكافحة الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.