هادي: مواقف دول التحالف ستظل حية في وجدان الشعب اليمني

الشارقة 24 - وام:

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بدور دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الانتصارات الساحقة التي يتم تحقيقها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس هيئة الأركان العامة في بلاده اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي.

وثمن هادي مواقف دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم الأصيلة والمشرفة إلى جانب اشقائهم في اليمن في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وما جسدوه من مآثر ستظل حية في ذاكرة ووجدان أبناء الشعب اليمني.

ونوه بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش في جبهتي نهم والجوف وتمكنت من خلالها تسطير ملحمة بطولية تكللت بتطهير مناطقها من الميليشيا.