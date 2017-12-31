رئيس أركان الجيش اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق والهدف صنعاء

الشارقة 24 - واس:

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، جاهزية قواته لمواصلة عملياتها العسكرية وتقدمهم باتجاه العاصمة صنعاء.

وأكد اللواء العقيلي، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأحد، من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن "بشائر النصر تلوح في الأفق، وأن المليشيا الانقلابية تجر أذيال الخيبة والهزيمة وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وأشاد الرئيس اليمني، بالانتصارات الكبيرة التي حققها عناصر الجيش الوطني في نهم والجوف، تمكن خلالها من تطهير تلك المناطق من مليشيا الحوثي الانقلابية، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات الساحقة وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء.

وثمن الرئيس اليمني، مواقف الأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف على مواقفهم الأصيلة والمشرفة إلى جانب اليمن واليمنيين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.