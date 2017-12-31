أردوغان يناقش الصراع في سوريا مع نظيره الفرنسي في باريس

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور باريس في الخامس من يناير، للقاء نظيره الفرنسي، مع تصدر الصراع في سوريا جدول أعمال اللقاء.

وقال المصدر إن من بين الأزمات الإقليمية التي يعتزم الزعيمان مناقشتها سيكون هناك تركيز بشكل خاص على سوريا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، وذلك بعد أسابيع من اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت هذه الخطوة قلقاً لدى حلفاء واشنطن الغربيين وغضباً في العالم العربي.