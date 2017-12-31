نائب الرئيس اليمني يثمّن دعم التحالف العربي للشرعية

الشارقة 24 – واس:

ثمّن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، يوم السبت، الدعم الذي تقدمه قوات التحالف العربي في سبيل حماية الهوية اليمنية واستعادة الشرعية.

واطّلع خلال اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، على المستجدات الميدانية وسير العمليات القتالية وما حققه الجيش الوطني من انتصارات في محافظة الجوف شمال اليمن.

ونوّه الفريق محسن صالح، بما يتمتع به الأبطال من معنويات قتالية عالية وجاهزية للتقدم، والتفاف شعبي حول معركة الجيش العادلة المتمثلة باستعادة الدولة اليمنية وحقن دماء اليمنيين.