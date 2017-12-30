النظام السوري يتقدم على حساب المعارضة في إدلب

سورية تعاين آثار الدمار الذي لحق بمنزلها في بيت جن قرب دمشق

الشارقة 24 – أ ف ب:

حققت قوات النظام السوري تقدماً السبت، على حساب فصائل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، بسيطرتها على عدد من البلدات والقرى، تزامناً مع استمرار حركة نزوح السكان من المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات طاحنة مستمرة منذ فجر السبت بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" وفصائل مقاتلة من جهة أخرى.

وتدور منذ الإثنين، معارك عنيفة بين الطرفين في المنطقة الحدودية بين محافظتي إدلب وحماة "وسط"، إثر هجوم واسع بدأته قوات النظام وتمكنت خلاله من التقدم داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.

وتمكنت قوات النظام السبت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على عدد من البلدات والقرى، في إطار هجومها الهادف للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجي محاذ له يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بدمشق.

وتتركز المعارك التي يرافقها قصف سوري وروسي عنيف، في القرى والبلدات الواقعة في ريف حماة الشمالي الشرقي والمنطقة المحاذية لها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على خمس بلدات وقرى وعلى عدد من التلال المجاورة في ريف حماة الشمالي الشرقي.

ودفعت المعارك المستمرة منذ نحو أسبوع، مئات العائلات إلى النزوح من مناطق الاشتباك وتلك المحاذية لها.

على جبهة أخرى قرب دمشق، كثفت قوات النظام السوري قصفها المدفعي وغاراتها على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة والمشمولة باتفاق خفض التوتر.

وأحصى المرصد السوري مقتل سبعة مدنيين بينهم طفلة السبت، معظمهم جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدات عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة، أبرزها مسرابا وكفر بطنا وأوتايا.

ومن بين الضحايا ممرض قتل جراء غارة جوية استهدفت مدينة حرستا، أثناء عمله على إسعاف مصابين جراء غارات سابقة على المدينة.

ونفذ الطيران السوري السبت عشرات الغارات على حرستا وعربين ومنطقة المرج في الغوطة الشرقية.

ويأتي هذا التصعيد غداة شن جبهة تحرير الشام وفصائل معارضة هجوماً على مواقع تحت سيطرة قوات النظام عند أطراف مدينة حرستا.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ العام 2013، ما تسبب بنقص خطير في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف شخص.

وتم إجلاء 29 مريضاً بحالة حرجة من المنطقة على دفعات خلال الأسبوع الجاري مقابل إفراج الفصائل المقاتلة عن عدد مماثل من الأسرى كانوا محتجزين لديها، بموجب اتفاق مع قوات النظام.