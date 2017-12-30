السلطات المصرية تقتل وتعتقل 13 إرهابياً خططوا لهجمات

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل ثلاثة عناصر إرهابية وضبط 10 آخرين، قبل استهدافهم لعدد من المنشآت السياحية والمرافق الحيوية بالدولة، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

وقالت الوزارة في بيان السبت: إن قطاع الأمن الوطني بالوزارة تمكن من كشف وإجهاض المخطط الإرهابي لعناصر ما يسمى حركة "حسم" أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين، وتحديد أماكن اختبائهم بمحافظات الجيزة والقليوبية والفيوم.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بمداهمة الأماكن المشار إليها، وتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أبرز الكوادر القيادية التي تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية، وضبط 10 آخرين وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات المعدة للتفجير، إلى جانب مجموعة من الأوراق التنظيمية.

وأشار البيان إلى أن المعلومات أكدت تورط تلك العناصر في ارتكاب حادث إطلاق النار على خدمة أمنية على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم في يوليو الماضي.