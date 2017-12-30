ترامب يدين الهجوم على كنيسة للأقباط الأرثوذكس في جنوب القاهرة

الشارقة 24 – رويترز:

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب اتصل هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة وأدان الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة للأقباط الأرثوذكس في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة.

وأكد ترامب تضامن بلاده الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان مساء الجمعة إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب "أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان".

وأضاف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس الأميركي "أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب".

وفي وقت سابق الجمعة، أسفر الهجوم على الكنيسة عن مقتل أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى مقتل شخصين في هجوم على متجر.

وقال راضي إن السيسي أكد "ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره".

وقد أدانت دول ومنظمات عديدة الهجوم الذي استهدف الكنيسة.