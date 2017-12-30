واشنطن تحذر النظام السوري من أي هجوم على الأكراد

الشارقة 24 – أ ف ب:





حذّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس النظام السوري الجمعة، من شنّ أي هجوم على قوات سوريا الديموقراطية ذات الغالبية الكردية المدعومة من واشنطن، والتي اتهمها الرئيس بشار الأسد في الآونة الأخيرة بالخيانة.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي في البنتاغون: لدينا خط فاصل بين المناطق التي يسيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة في الشرق السوري، وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية المدعومة من روسيا في الغرب، وأضاف سيكون من الخطأ تجاوز هذا الخط.

وأوضح ماتيس أن مسؤولين أميركيين سيذهبون إلى شرق سوريا لتنظيم شؤون نزع الألغام وإعادة الإعمار، وأضاف رداً على سؤال حول طبيعة الدور الأميركي في سوريا في العام المقبل "سترون مزيداً من الدبلوماسيين على الأرض"، وتابع أن مهمة العسكريين الأميركيين الموجودين في سوريا "ستنتقل من السيطرة على الأراضي إلى تأمين الاستقرار"، وأن العسكريين سيؤمنون تحرّك دبلوماسيينا وأمنهم.

وبات النظام السوري يسيطر على 55 % من مساحة سوريا، بعدما حقق تقدماً كبيراً على فصائل المعارضة وعلى تنظيم "داعش" الإرهابي منذ التدخل الروسي، فيما تسيطر قوات سوريا الديموقراطية على 28%.