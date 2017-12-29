"حماس" تعلق صورة جندي صهيوني أسير بوسط غزة

الشارقة 24 - د ب أ:

علق الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية كتائب القسام، يوم الجمعة، لافتة ضخمة تحمل صورة للجندي الصهيوني الأسير لديها، ويدعى شاؤول أرون، على مفترق السرايا الرئيسي وسط مدينة غزة.

ويقف أرون في الصورة المعلقة خلف بوابة سجن حديدي، وكتب فيها باللغتين العربية والعبرية "طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور، هذا الأسير لن يرى الحرية أبداً".

ووضعت في زاوية اللافتة صورة صغيرة تحمل الرقم العسكري للجندي الصهيوني.

وتزامن تعليق اللافتة مع ذكرى ميلاد الجندي أرون، الذي احتفت به عائلته الجمعة في أقرب نقطة للمكان، الذي أسر منه في قطاع غزة.

وكانت القسام أعلنت في 20 يوليو 2014 عن أسر الجندي الصهيوني المذكور خلال العدوان الصهيوني على القطاع الذي استمر 51 يوما.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام قبل عام أنها تحتفظ بأربعة جنود صهاينة في قطاع غزة، من دون أن تحدد مصيرهم، مطالبة بمبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين لدى الكيان.