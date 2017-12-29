الرئيس المصري يوجه بتكثيف تأمين المنشآت الحيوية

الشارقة 24 – وام:

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية في بلاده، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان صباح الجمعة، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المواطنين ورجال الشرطة.

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي وجه كافة الأجهزة المعنية بالدولة المصرية لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين.

وأكدت رئاسة الجمهورية المصرية في هذا الإطار، أن هذه المحاولات الإرهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة بل ستزيدهم إصراراً على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الارهاب والتطرف.

وعلى صعيد متصل، أدان مجلس الوزراء المصري الهجوم الإرهابي، وشدد في بيان على أن المساعي الخبيثة للإرهاب الآثم لن تنال من عزم الحكومة ووحدة الشعب المصري.