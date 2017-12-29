إدانات خليجية وعربية وإسلامية ودولية للهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

الشارقة 24 – وكالات:

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، الهجوم الإرهابي على كنسية بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية وقوف المملكة مع الشقيقة مصر، ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

من جهته، بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الهجومين الإرهابيين في سيناء وكنيسة مارمينا بمدينة حلوان، مؤكداً استنكاره وإدانته الشديدة لهاذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ووحدة المجتمع المصري.

وشدد العاهل البحريني، على أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها، لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

وجدد موقف المملكة الثابت من رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ووقوف المملكة مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه، داعياً للضحايا الرحمة ولذويهم الصبر وللمصابين سرعة الشفاء.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أستهدف كنيسة مارمينا بمحافظة القاهرة في مصر، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى مصر قيادةً وشعباً، ولأهالي وذوي القتلى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشددت الوزارة، على وقوف البحرين مع مصر في معركتها ضد الإرهاب وجهودها الرامية لاجتثاث جذور الإرهاب ومموليه وكل من يقف خلفه ويدعمه، وجددت موقف البحرين الثابت والرافض بقوة لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والذي يؤكد ضرورة تضافر كافة الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى السيسي أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعملين الإرهابيين في شمال سيناء وكنيسة بمدينة حلوان، مشيراً إلى أن هذين العملين الإرهابيين يتنافيان مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

بدورها، أدانت سلطنة عُمان الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة، وأعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وأدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاعتداء الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان جنوب القاهرة، وأعرب في برقية للرئيس المصري عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان وتضامن الأردن الكامل مع مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته.

كما أدانت وزارة الخارجية العراقية الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف كنيسة بجنوب القاهرة، وقال المتحدث باسمها أحمد محجوب في بيان إن الخارجية العراقية تؤكد تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب الذي لا يراعي حرمة لدين أو معتقد ويوغل في دماء الأبرياء.

وجدد موقف بلاده الثابت الذي حارب الإرهاب وانتصر عليه بنبذ العنف والتطرف بكل صوره، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لتجفيف منابعه والقضاء على مدارس الفكر المتطرف الذي أنتج هذه العقول المريضة التي تهدد أمن المنقطة والعالم.

وفي القاهرة، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي وقع على كنيسة في مدينة حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة، وأكد في بيان دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الجرائم الإرهابية المتكررة التي ترمي إلى زعزعة أمنها واستقرارها وبث الفرقة بين ابنائها.

وجدد التأكيد على ضرورة تكاتف وتضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة هذا الخطر البغيض على مختلف الأصعدة وبالشكل الذي يكفل اجتثاثه من جذوره، لأنه أصبح يهدد الجميع ولا يوجد بلد بمنأى عنه.

وشدد أبو الغيط على أن هذا الحادث والحادث الذي سبقه في مسجد الروضة بشمال سيناء الذي وقع خلال الشهر الماضي وفي يوم جمعة أيضاً، يأتيان ليؤكدا مجدداً أن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع دون النظر إلى أديانهم ومعتقداتهم، وأن هدف الإرهاب الأساسي هو خلق الفتنة وبث الفرقة بين أبناء الشعوب الواحدة لوقف مسيرة تنميتها وتقدمها.

وأشاد أبو الغيط بيقظة وشجاعة عناصر الأمن القائمين على تأمين الكنيسة، والذين تمكنوا من تصفية أحد الإرهابيين المهاجمين، ما ساهم في الحد من الآثار السلبية لهذا الحادث، وأعرب عن خالص تعازيه لمصر رئيساً وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته، استنكر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان جنوب القاهرة، وأكد في بيان أن "مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة التي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد لن تزيد الشعب المصري ونسيجه الاجتماعي إلا قوة وتماسكاً وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم".

وثمن رئيس البرلمان العربي، تصدي قوات الأمن المصرية لهذا "الهجوم الجبان"، داعياً إلى ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين، وأعرب عن خالص تعازيه لمصر رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه مصر من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية لأمن الوطن وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

دولياً، أدانت فرنسا الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في حلوان بمصر، وأكدت خارجيتها في بيان، دعم باريس ووقوفها مع مصر في هذه المحنة وفي حربها ضد الإرهاب، معربة عن التعازي لأسر الضحايا وللسلطات والشعب المصري وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.