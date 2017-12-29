إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال

الشارقة 24 – وام:

اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد مسيرات ومظاهرات احتجاجية على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، للأسبوع الرابع على التوالي تم على إثرها اعتقال عدد من الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 155 فلسطينياً أصيبوا بجراح في مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة .

ففي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال امرأة في محيط باب المجلس بالبلدة القديمة بعد الاعتداء عليها بالضرب وكذلك فتى من محيط باب العامود.

وقمعت قوات الاحتلال، مسيرة سلمية انطلقت بعد صلاة الجمعة في بيت لحم من أمام مخيم العزة شمالاً، وصولاً إلى المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب أسفرت عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه، في حين أفادت طواقم الإسعاف عن تقديم مساعدات طبية ميدانية للشبان بعد إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة ونابلس.

وأصيب 106 فلسطينيين بجراح مختلفة خلال مواجهات بين مئات الشبان وقوات الاحتلال قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة.