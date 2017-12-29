الداخلية المصرية: استشهاد 9 في هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان

الشارقة 24 - وام:



أعلنت وزارة الداخلية المصرية استشهاد 9 بينهم أمين شرطة وإصابة 4 آخرين في هجوم إرهابي مسلح على كنيسة ومحل تجاري بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.



وتفصيلا قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة حيث قامت القوات بالتعامل الفوري معه ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلي وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، مشيرا إلى أن ذلك أسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين مصريين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، الجمعة، بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المعلومات تشير إلى أن الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمني من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.



وأضافت الوزارة أن الإرهابي من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمدنيين.



وأشار البيان إلى أن الإرهابي كان قد أطلق العديد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة مما أسفر عن استشهاد مدنيين كانا داخل المحل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.