استعرضا التطورات ومستجدات المنطقة

السيسي ومحمد بن سلمان يبحثان هاتفياً سبل تعزيز العلاقات

  • الجمعة 29, ديسمبر 2017 في 12:00 م
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوجه العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

الشارقة 24 – رويترز:

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأنه تم خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس، بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تناول الاتصال التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، والجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المكثف بينهما على كافة المستويات.