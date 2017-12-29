الجيش الليبي يسيطر على بنغازي بالكامل ويطهرها من الإرهابيين

الشارقة 24 – وكالات:

أكد مسؤولون عسكريون، أن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر انتزع السيطرة من "تنظيم داعش" الإرهابي على آخر حي في بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد.

وقال اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة الليبية، إن العمليات العسكرية في مدينة بنغازي انتهت بالكامل، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية لم تتوقف منذ ثلاثة أيام متواصلة وانتهت بالسيطرة على الفندق البلدي والمباني المحيطة به بالكامل، مبيناً أن عمليات تمشيط بالمنطقة لا تزال مستمرة.

وأضاف "نعلن في هذه اللحظة تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين والقضاء على داعش".

وأوضح المسؤول العسكري، أن الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي الكبرى ستعمل على ضبط وحفظ الأمن، وستتعامل مع الخارجين عن القانون والخلايا النائمة.