اليمن يوجه مذكرة للأمم المتحدة لحجز الحوثي حسابات بنكية

الشارقة 24 – وام:



وجهت الحكومة اليمنية مذكرة رسمية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسفراء الدول الـ 18 الراعية لعملية السلام في اليمن، بشأن التصرفات غير القانونية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بالحجز على أرصدة وممتلكات آلاف المناهضين لها.



وقالت وزارة الخارجية في مذكرتها: إن تلك التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات الميليشيات التي تقوم بمختلف أنواع الانتهاكات الجماعية بحق الشعب اليمني وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات، بما يؤكد عدم مراعاة الميليشيات لأي أفق لحل سياسي وسلمي في اليمني، في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً مستقبلاً مع هذه الميليشيات.



وطالبت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية والمجتمع الدولي، باتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية وإدانتها واعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي وتعطيلًا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث.



من جهة أخرى، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التأكيد على استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .



وحث هادي، خلال اتصال هاتفي أجراه الخميس بقائد المقاومة الشعبية في منطقة تهامة عبد الرحمن الحجري، قيادة المقاومة على رص الصفوف والعمل جنباً إلى جنب مع الجيش المدعوم من التحالف العربي للقضاء على المشروع الإيراني البغيض والخبيث الذي يستهدف اليمن ودول الجوار والمنظومة العربية.



ودعا الرئيس هادي، الأهالي في تهامة إلى مواجهة الميليشيات الكهنوتية والعمل على تخليص الحديدة واليمن بشكل عام من هذا السرطان الذي يحلم بالعودة باليمن إلى عصور الإمامة الكهنوتية.



وتعهد قائد المقاومة من جهته، بملاحقة عناصر الميليشيات حتى استكمال تحرير محافظة الحديدة وكل المناطق في البلاد التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين.