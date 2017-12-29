الاحتلال يمدد اعتقال طفلة صفعت وركلت جنديين صهيونيين

عهد التميمي خلال المحاكمة

الشارقة 24 - د ب أ:



مددت محكمة "عوفر" العسكرية الصهيونية مساء الخميس، اعتقال الطفلة عهد التميمي "16 عاماً" ووالدتها ناريمان، من قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله خمسة أيام.



وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان بلال التميمي: إن المحكمة قررت التمديد لعهد ووالدتها، بهدف إصدار لائحة اتهام، وأوضح أن المحكمة قررت الإفراج المشروط بكفالة عن نور ناجي التميمي ابنة عم عهد.



وخلال جلسة المحكمة وجهت النيابة العسكرية عددًا من التهم لعهد التميمي أبرزها: الاعتداء بظروف خطيرة على جنديين صهيونيين، وإعاقة عمل الجنود وإهانتهم والتحريض، إلى جانب إلقاء حجارة.



وهذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها محكمة الاحتلال اعتقال التميمي ووالدتها بعد التمديد الأول لأربعة أيام في 25 من الشهر الجاري.



وكانت قوات صهيونية اعتقلت فجر 19 ديسمبر الجاري الطالبة في الثانوية العامة عهد التميمي، وفي عصر نفس اليوم اعتقلت والدتها التي كانت في زيارة لها بمركز شرطة قرب القدس.



واعتقلت الفتاة في 19 ديسمبر الجاري، بعد انتشار شريط فيديو يصور عهد التميمي وابنة عمها نور وهما يدفعان جنديين صهيونيين وركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.



ولفتت التميمي أنظار العالم بتحديها لجنود صهاينة اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان، في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح غرب رام الله بأغسطس من عام 2012.



وعادت التميمي لتتصدّر صفحات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بتصديها للجنود الصهاينة الذين اقتحموا منزلها هذا الشهر، مما أدى إلى اعتقالها.