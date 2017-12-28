البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين للسعودية

الشارقة 24 – وام:



طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية المسلحة، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى.



جاء ذلك في قرار صدر عن جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني لهذا العام التي عقدت الخميس بمقر الجامعة بشأن الأزمة اليمنية وتهديدات الميليشيات الحوثية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي.



ودعا البرلمان إلى ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية ومنها القرار 2216 والقرار 2231 وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي وما يشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.



واستنكر استمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة على مدينة الرياض والتي كان آخرها بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، أو أي استهداف للعمق السعودي وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية.



ودعا البرلمان مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للضغط على الجماعة الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناءً على المرجعيات الثلاث: قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.



كما دعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كافة التدابير لوقف ما تقوم به الميليشيات الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.



وأكد البرلمان أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تمثل جرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، كما يمثل إطلاق هذه الميليشيات للصواريخ الباليستية باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية والنوايا المعلنة بتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي واستفزازاً صريحاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم ويُعد دليلاً على رفض هذه الميليشيات الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة من مجلس الأمن الدولي.



وأكد البرلمان العربي أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية وخاصة بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيات الحوثية المسلحة تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد إزياد وتيرة الممارسات الإجرامية والانتهاكات اللاإنسانية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني وأعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلمياً، مما اضطر كثير من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خشيةً من هذه الهجمات والأعمال الوحشية الممنهجة.



وقال البرلمان إن هجمات ميليشيات الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ الباليستية صواريخ "أرض – أرض" والقوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثية تشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



وأكد عدم توفر الرغبة الجادة لدى الميليشيات الحوثية المسلّحة في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي وكذلك رفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه الميليشيات بدعمٍ ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بإيديولوجية متطرفة وإرث تاريخي بائد .



وقال البرلمان العربي إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني.



وأكد على موقف البرلمان العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وسيادة أراضيه.



كما أكد البرلمان العربي دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية .



وأدان استمرار ما تقوم به الميليشيات الحوثية المسلّحة من أعمالٍ إرهابية وإجرامية ضد الإنسانية بحق اليمنيين الأبرياء وما تقوم به من جرائم ممنهجة ووحشية تستهدف أعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام وكذلك الإعلاميين والمحتجين سلمياً بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري وممارسة كافة أشكال التهديد بالتصفية الجسدية والاعتقالات التعسفية والإقامة الجبرية لهم ولذويهم وأقاربهم واقتحام منازل المستهدفين وتفجيرها بهدف إجبارهم على اتخاذ مواقف موالية للانقلاب الذي يُجمع المجتمع الإقليمي والدولي وقرارات الشرعية الدولية على رفضه.

وبشأن قضية القدس، أكد البرلمان العربي ضرورة مواجهة القرار الأميركي بشأن القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.



وشدد القرار الصادر عن جلسة البرلمان، على أهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية.



وأكد البرلمان في قراره على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة واستمرار جهود جمهورية مصر العربية في المصالحة وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.



وأكد على اعتماد خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020.



وطالب أعضاء البرلمان بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية لتمكين المواطنين ورجال الأعمال العرب من دعم الصندوق وعدم اقتصاره على المساهمات الرسمية مِن الدول العربية.



كما تم تكليف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار المتعلق بالقدس بتاريخ 21 ديسمبر2017 وتثمين موقف الدول 129 التي صوتت لصالح القرار وحثها على دعم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وحث الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.



كما كلّف أعضاء البرلمان في قراراتهم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الصهيونية وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعلى سبيل المثال اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها وإعدام الفلسطيني المقعد ابراهيم أبو ثريا.