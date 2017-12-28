مقتل 39 ألفاً في الصراع السوري خلال 2017

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس، أن نحو 39 ألف شخص، من بينهم 10507 مدنيين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة في سوريا في عام 2017 وحده.



وأشار المرصد إلى أنه من بين الضحايا 2109 أطفال و1492 امرأة، وأضاف أن هذا العدد شمل 2923 جندياً حكومياً و4994 مقاتلاً مسلحاً، معظمهم من تنظيم "داعش" الإرهابي و"جبهة فتح الشام" المعروفة سابقاً بجبهة النصرة الإرهابية.



وأوضح المرصد أن نحو 212 مقاتلاً من حزب الله اللبناني الإرهابي المتحالف مع الحكومة السورية، لقوا حتفهم أيضاً في أعمال العنف".



وشهد هذا العام إنشاء عدة مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا، بهدف الحد من العنف في البلاد.



وقال المرصد إنه وثق 49742 حالة وفاة في أعمال العنف في سوريا عام 2016.