الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لتحرير "خب والشعف"

الشارقة 24 – واس:

أكد الجيش اليمني أنه حقق تقدماً في العملية العسكرية التي أطلقها، الخميس، لتحرير مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن .

وقال مصدر عسكري، في تصريح، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الجيش حقق تقدماً يصل لأكثر من 17 كلم فيما لا تزال العملية مستمرة، مضيفًا أن العملية تهدف إلى تحرير ما تبقى من مناطق المديرية من الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران .

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف العربي يشارك بفاعلية في قصف أهداف وتحركات الميليشيا واستهدف آلياتها ومنصات إطلاق صواريخ بالستية تابعة لها .