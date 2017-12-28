الصليب الأحمر: العمل الإنساني يجب ألا يكون ورقة مساومة

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس، أن العمل الإنساني "لا ينبغي استخدامه كورقة للمساومة"، بعد إجلاء عدد من المرضى في حالة حرجة من الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليها المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق.



وقالت جماعة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية إنها بدأت إطلاق سراح 29 محتجزاً، وفي المقابل سمحت الحكومة بإجلاء 29 من المرضى في حالات حرجة.



وتحاصر قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2013 منطقة الغوطة الشرقية التي يقطنها ما يصل إلى 400 ألف شخص.



وناشدت الأمم المتحدة حكومة الأسد السماح بإجلاء نحو 500 مريض منهم أطفال مرضى بالسرطان.



ورغم أن الغوطة الشرقية أحد "مناطق عدم التصعيد" وفقاً لاتفاق لوقف إطلاق النار قادته روسيا، إلا أن القتال لا يزال مستمراً هناك.



وتقول الأمم المتحدة إن سكان المنطقة ومنهم 130 ألف طفل يعانون من أسوأ موجة سوء تغذية شهدتها الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبع سنوات.



وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أملها في استئناف عمليات إجلاء الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة من أكبر منطقة تخضع للحصار في سوريا.



وقال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي": ليس اتفاقاً جيداً إذا بادلوا الأطفال المرضى بالمحتجزين، هذا يعني أن الأطفال يصبحون صفقة مساومة في بعض الصراعات العنيفة".



وقالت فاليري بيتيبيير، منسقة عمليات الصليب الأحمر في المنطقة، إن اللجنة الدولية تواصل الإصرار على عدم استخدام العمل الإنساني كصفقة للمساومة.