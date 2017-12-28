البرلمان العربي يشيد بالدول التي صوتت مع قرار القدس عاصمة المسلمين

الشارقة 24 – كونا:

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، اليوم الخميس، تحية باسم الشعب العربي للدول التي وقفت مع العرب والفلسطين في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية للقدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة للسلمي أمام الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي تحت شعار "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".

وأعرب السلمي عن تحيته للشعب الفلسطيني ولأبنائه من رجال ونساء وأطفال وشيوخ على صمودهم في مجابهة (القوة القائمة بالاحتلال).